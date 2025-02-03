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В Курской области отопительный сезон проходит со снижением количества нарушений на 33 процента

<p style="text-align:justify"><strong>Врио первого заместителя губернатора - председателя Правительства Курской области Александр Чепик сообщил, что текущий отопительный сезон в регионе проходит с меньшим количеством нарушений в сравнении с прошлым на 33%.

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