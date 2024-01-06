Сравнение VMware и Hyper-V в мире виртуализации

В мире быстро развивающихся технологий виртуализации облачных серверов, VMware и Hyper-V занимают лидирующие позиции, предоставляя гибкие и мощные решения для управления ресурсами и развертывания виртуальных машин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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