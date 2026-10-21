Суд в Новосибирске арестовал троих мужчин, которые в конце августа 2026 года в масках ворвались в квартиру местного жителя и похитили 230 тысяч рублей, 23,5 тысячи долларов и криптовалюту примерно на 2 млн рублей.
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