Воскресенье, 3️⃣0️⃣ июня, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 ☄️ Международный день астероида 🏫 Международный день парламентаризма 🇷🇺 День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России 🌐Всемирный день социальных сетей 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1894 год - в Лондоне состоялось торжественное открытие Тауэрского моста - одной из визитных карточек города 📔 1908 год - в Сибири произошло падение Тунгусского метеорита 📔 1925 год - на правом берегу реки Енисей основан заповедник "Столбы", ныне входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО 📔 1934 год - "Ночь длинных ножей" - Гитлер учинил расправу над своими оппонентами по партии во главе с Эрнстом Ремой 📔 1971 год - при возвращении экипажа космического корабля "Союз-11" на Землю произошла разгерметизация спускаемой капсулы, погибло трое космонавтов 📔 1997 год - в Великобритании издана первая книга из серии романов про юного волшебника - "Гарри Поттер и философский камень".