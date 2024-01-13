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  • Вовладар Даров
    Это ему не поможет! Упал в глазах народа!Киркоров перевел ...
  • tsan tsan
    Понял он давно, но понты, понты польского  премьера не позволяли честно признаться. Не только польский премьер поумне...Экс-премьер Польш...
  • tsan tsan
    Лицедей и лицемер, нет ему веры ни на гран.Киркоров перевел ...

Экс-премьер Польши Моравецкий заявил о серьезном преимуществе российской армии

Экс-премьер Польши Моравецкий заявил о серьезном преимуществе российской армии

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался о Вооруженных силах России. В интервью британской Daily Express польский политик заявил, что российская армия обладает значительным преимуществом на фронте.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Экс-премьер Польши Моравецкий заявил о серьезном преимуществе российской армии.....ТОЛЬКО ПОНЯЛ ПРИДУРОК ПШЕКСКИЙ ?????
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21 час.
tsan tsan
Понял он давно, но понты, понты польского  премьера не позволяли честно признаться. Не только польский премьер поумнел, будучи отправленный в отставку, но и все западные политики  прозревают, оказавшись в отставке.
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11 час.

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