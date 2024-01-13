Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался о Вооруженных силах России. В интервью британской Daily Express польский политик заявил, что российская армия обладает значительным преимуществом на фронте.
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