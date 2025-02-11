Как жить рядом с Россией и не утонуть в глупости

Автор соплежуй. Или кот Леопольд? Ходит и уговаривает- ребята давайте жить дружно! А зачем дружить? Эти соседи хотят разделить мясо и шкуру медведя. У них другие советчики… У нас остается только одно, взять в руку ремень и пройтись пряжкой со звездой по голой ЖО. До кровавых соплей. Только один вариант! Тогда будет вариант…Если не хотят, надо заставить…

SI

Sergey Ivanov

Вопрос автору сего опуса: -Почему Россия с таким мазохизмом лезет ко всем со своей дружбой? И обижается, когда ее кто- то не любит... Вот американцам, например, наплевать на то, любят их в мире или нет. Кстати: их не любит НИКТО! Но почему- то ВСЕ перед ними заискивают и ищут их благорасположения. Они просто делают то, что считают нужным и что идет на пользу Америки. Американцы из дружбы извлекают пользу. Русские сами платят за дружбу. Американцы богатеют. Русские нищают. Вот Трамп захотел Гренландию. И он ее получит! Просто он слегка придушит Данию в своих братских объятиях- и она с радостью уступит ему свой остров. Панамский канал- без проблем! Уже есть заявление Трампа, что панамцы дерут с братского американского народа три шкуры! Послезавтра там будет американский спецназ- и Панама будет еще сама доплачивать за проход американских кораблей. Русский оплачивает безбедную жизнь братским абхазам- и умильно заглядывает братьям в глаза в поисках ответной любви... Неужели нет лекарства от русской болезни- спасать мир, оплачивая спасение собственной шкурой? Неужели мы так и будем посмешищем?