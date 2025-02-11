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Краснов поручил прокурорам инициировать закон о поддержке детей участников СВО

Краснов поручил прокурорам инициировать закон о поддержке детей участников СВО

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам всех субъектов страны инициировать принятие закона, согласно которому дети участников специальной военной операции (СВО) гарантированно получат выплаты вне зависимости от места регистрации родителя-военного.

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