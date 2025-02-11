Краснов поручил прокурорам инициировать закон о поддержке детей участников СВО

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам всех субъектов страны инициировать принятие закона, согласно которому дети участников специальной военной операции (СВО) гарантированно получат выплаты вне зависимости от места регистрации родителя-военного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии