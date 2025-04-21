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Тульская область стала участницей культурного форума в Калининграде

Тульская область стала участницей культурного форума в Калининграде

Тульская область приняла участие в культурном форуме в Калининграде Министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина представила регион на форуме по проекту &quot;Музейные маршруты России – 2025&quot;, который состоялся в Калининграде с 18 по 19 апреля, передает пресс-служба областного правительства.

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