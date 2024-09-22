Поворот на Запад: армянская ориентация в условиях новых реалий Юлия Чинкова«Запад окажет нам поддержку гораздо эффективнее, чем Россия», — с полной серьёзностью заявил мне образованный и зрелый человек в Ереване.
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