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FTimes

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Поворот на Запад: армянская ориентация в условиях новых реалий

Поворот на Запад: армянская ориентация в условиях новых реалий

Поворот на Запад: армянская ориентация в условиях новых реалий Юлия Чинкова«Запад окажет нам поддержку гораздо эффективнее, чем Россия», — с полной серьёзностью заявил мне образованный и зрелый человек в Ереване.

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Комментарии
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александр лаптанович
Деньги,ресурсы-,а соседи кто!
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