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Шишкин о жесте Соболева: «Знаю его, он нормальный человек. Такие поступки ему несвойственны»

Шишкин о жесте Соболева: «Знаю его, он нормальный человек. Такие поступки ему несвойственны»

— Во втором тайме произошло много нефутбольных событий. — Да, все обсуждают не саму игру, а эти красные карточки.

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