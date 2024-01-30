«Не садиться за руль»: десятки тысяч Toyota оказались небезопасными. Пиропатрон в системе подушки безопасности может убить водителя

Toyota призвала владельцев 50 000 автомобилей в США немедленно провести отзывной ремонт, поскольку пиропатрон в бракованной системе заполнения объема подушки безопасности может взорваться и даже убить автомобилистов.
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