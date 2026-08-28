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Царьград

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Руслан Кухарук: готовность Югры к зиме 2026 уже 87%

Руслан Кухарук: готовность Югры к зиме 2026 уже 87%

Руслан Кухарук сообщил о готовности Югры к отопительному сезону 2026-2027 годов. На заседании с представителем Президента в УрФО Артемом Жогой обсудили замену 550 км сетей и досрочную доставку 33 тыс.

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