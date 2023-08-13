Пепел Хатыни. Кто на самом деле сжег белорусскую деревню?

Игорь Василевский

Но те люди, которые вам об этом рассказали - рисковали сильно... Типа -дружба народов и прочее... Как, впрочем и о поляках говорили - чисты, мол, аки ангелы.. Прям, херувимчики, никаких колоборантов. А сейчас выясняется, что у франеков за бесноватого воевало самая большая масса "типа братьев" - почти 500тыс. Это не считая Армии Крайовой, Народовой - чьи солдаты в спины нашим стреляли... А про путчи 46 года в ГДР кто слышал? А там фашики недобитые воевать выскочили. А в СМИ молчали. А про Венгрию 56 года? И как хортисты больных русских в наших госпиталях убивали? Детей, женщин? И что, мы теперь об этом говорим? Говорим, что в Эстергоме весь госпиталь - всех абсолютно, в Дунай с моста посбрасывали, предварительно изнасиловови убив??