Медвежий угол

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Пепел Хатыни. Кто на самом деле сжег белорусскую деревню?

Пепел Хатыни. Кто на самом деле сжег белорусскую деревню?

Тем, кто застал уроки истории в советских школах, ту трагедию объясняли именно так: повинны в ней немцы — каратели, эсэсовцы.

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Комментарии
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Игорь Василевский
Но те люди, которые вам об этом рассказали - рисковали сильно... Типа -дружба народов и прочее... Как, впрочем и о поляках говорили - чисты, мол, аки ангелы.. Прям, херувимчики, никаких колоборантов. А сейчас выясняется, что у франеков за бесноватого воевало самая большая масса &quot;типа братьев&quot; - почти 500тыс. Это не считая Армии Крайовой, Народовой - чьи солдаты в спины нашим стреляли... А про путчи 46 года в ГДР кто слышал? А там фашики недобитые воевать выскочили. А в СМИ молчали. А про Венгрию 56 года? И как хортисты больных русских в наших госпиталях убивали? Детей, женщин? И что, мы теперь об этом говорим? Говорим, что в Эстергоме весь госпиталь - всех абсолютно, в Дунай с моста посбрасывали, предварительно изнасиловови убив??
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12 час.
Семен Семеныч
Какая в п*зде может быть дружба народов? Хватит кормить ересью. До дружились. Хохлы бандеровцам памятники ставят, армяне своему уроду поставили памятник. И мы все дружим. А может пора предъявить армянам? Или они сносят памятник или мы депортируем всех армян мигрантов и лишаем вновь прибывших нашего гражданства. С хохлами проще. Всех надо прогонять через жесткие проверки. Пусть ФСБ жопу поднимет и начнет в конце концов работать. И как только выявится факт о родственниках-бандеровцах из далеких 30-х-40-х годов, немедленно лишать гражданства РФ и высылать в Польшу.
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12 час.
Дуся Иванова
БРАВО!!!!!!!!!! БРАВО!!!!БРАВО!!!!!!!!!!!!!!!! Быстрей бы уже! Хорош &quot;дружить&quot; ....!!!!
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10 час.

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