Представлен Infiniti QX60 2025: большой трёхрядный внедорожник лишили 3,5-литрового V-6

Infiniti выпустила второе поколение своего среднеразмерного внедорожника QX60 для 2022 года. Трехрядный автомобиль получит множество обновлений, наиболее заметным из которых станет замена 295-сильного 3,5-литрового V-6 на двигатель VC-Turbo, который ранее появился в меньшем QX50.