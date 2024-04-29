Где была зафиксирована рекордная температура в апреле

В Мьянме побит рекорд температуры за один день в апреле: в воскресенье в центральном городе Чаук было зафиксировано 48,2 градуса по Цельсию, сообщил в понедельник Национальный метеорологический институт страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии