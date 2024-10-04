Театр абсурда
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Театр абсурда

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Писатель Дмитрий Быков вещает из США: "Мне ужасно стыдно"

Писатель Дмитрий Быков вещает из США: "Мне ужасно стыдно"

© Genrietta Peryan/Globallookpress Если есть ещё в нашей стране люди, сомневающиеся в том, что предатели из числа либеральных релокантов живут в своей особенной реальности, зачастую не пересекающейся с действительностью, – то вот для них свежее доказательство.

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