«За 50 лет ни одного больничного»: секреты здорового долголетия врачей, которые работают на пенсии

«Наши люди отдыхать не умеют: после праздников всегда большой наплыв пациентов», — признают врачи. О здоровом старении «Доктор Питер» поговорил с одними из самых опытных медицинских работников Петербурга.
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