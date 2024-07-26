Из худышки в пышнотелую красавицу: Валя Карнавал похвасталась фигурой в бикини

Звезду заподозрили в серии пластических операций. Валя Карнавал Социальные сетиВаля Карнавал на отдыхе Социальные сетиЕще недавно блогер и певица Валя Карнавал признавалась, что из-за жесткого рабочего графика сильно потеряла в весе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии