Из худышки в пышнотелую красавицу: Валя Карнавал похвасталась фигурой в бикини

Звезду заподозрили в серии пластических операций. Валя Карнавал Социальные сетиВаля Карнавал на отдыхе Социальные сетиЕще недавно блогер и певица Валя Карнавал признавалась, что из-за жесткого рабочего графика сильно потеряла в весе.