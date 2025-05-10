Путин преподнес сюрприз: в Китае удивились, как встречали Си Цзиньпина в Москве

МОСКВА, 10 мая, ФедералПресс. Москву с государственным визитом посетил председатель КНР Си Цзиньпин. Спецборт из Пекина приземлился в российской столице вечером 7 мая, и его прибытие вызвало большой резонанс, об этом пишет китайское издание Baijiahao.