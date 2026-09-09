Жезус о трансфере в «Барсу»: «Арсенал» неожиданно заставил меня тренироваться отдельно, никто ничего не говорил. Когда появилась возможность перейти, я сразу же согласился»

Нападающий Габриэл Жезус поделился подробностями о своем переходе в «Барселону» из « Арсенала ». – Я хотел спросить тебя о твоем трансфере в «Барселону» – не было никаких новостей, слухов, а потом внезапно – Жезус переходит в «Барсу».
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