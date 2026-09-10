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Татар-информ

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Алексей Морозов объяснил причину повышения цен на билеты в КХЛ

Алексей Морозов объяснил причину повышения цен на билеты в КХЛ

Фото: «Татар-информ» Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал рост стоимости билетов на матчи лиги, отметив, что цены поднимают сами клубы, однако лига намерена это контролировать.

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