Алексей Морозов объяснил причину повышения цен на билеты в КХЛ

Фото: «Татар-информ» Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал рост стоимости билетов на матчи лиги, отметив, что цены поднимают сами клубы, однако лига намерена это контролировать.
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