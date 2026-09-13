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Максименко — о кричалке Лещука и Лунёва про «Спартак»: смеётся тот, кто смеётся последним

Максименко — о кричалке Лещука и Лунёва про «Спартак»: смеётся тот, кто смеётся последним

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, как отреагировал на поступок голкиперов «Динамо» Игоря Лещука и Андрея Лунёва после победы над красно-белыми в седьмом туре РПЛ.

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