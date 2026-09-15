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США ввели новые санкции против российского ВТБ из-за связей с Ираном

США ввели новые санкции против российского ВТБ из-за связей с Ираном

14 сентября США объявили новые санкции против российского банка ВТБ. По данным Reuters, ограничения связаны с предполагаемыми связями банка с Ираном.

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