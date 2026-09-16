Популярный антибиотик связали с повышенным риском смерти

Широко применяемый антибиотик цефепим может быть связан с небольшим повышением риска смерти по сравнению с другими бета-лактамными антибиотиками.
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