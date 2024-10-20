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Царьград

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Массовый налёт на Россию: Атака на Москву. В тыл пропущены дроны на сотни километров - впервые за 2 месяца до Нижегородской области

Массовый налёт на Россию: Атака на Москву. В тыл пропущены дроны на сотни километров - впервые за 2 месяца до Нижегородской области

Массированный удар по регионам России пытался нанести противник минувшей ночью. Наше ПВО активно уничтожало дроны врага – за ночь ликвидировано 110 "птичек".

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