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Смоленск 2.0

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На Смоленщине примут закон, продлевающий «гаражную амнистию»

На Смоленщине примут закон, продлевающий «гаражную амнистию»

Законопроект рассмотрели депутаты комитета Смоленской областной думы по имущественным и земельным отношениям.

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