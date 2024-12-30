Ветеран ВОВ из Молдовы отметил свой 99 день рождения 

Свой 99-й день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны, кавалер двух орденов Отечественной войны и ордена Красной Звезды, высшей награды Молдовы - Ордена Республики, полковник Василий Семёнович Литвинов.
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