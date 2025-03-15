В Республике Татарстан двое местных жителей обвиняются в неправомерном доступе к компьютерной информации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников одного из операторов сотовой связи, обвиняемых, в зависимости о роли каждого, в совершении преступлений, предусмотренных ч.