С Новым годом! Редакция Noi.md желает вам счастливого 2025 года!

Уважаемые граждане Республики Молдова, уважаемые читатели! Оставляя позади 2024 год и приветствуя 2025-й, мы желаем вам Нового года, полного здоровья, радости и прекрасных моментов рядом с вашими близкими! Пусть этот год станет годом мира, надежды и достижений для каждого из вас! Эти особенные дни посвящены семье, друзьям и драгоценным моментам тишины.