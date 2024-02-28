Прокуратура: В прошлом году в государственную казну поступили миллионы леев

Согласно отчету Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) за прошлый год, в результате вынесенных обвинительных приговоров было конфисковано имущество и деньги на сумму 167 862 981 лей.
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