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Аргументы и Факты

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В Венгрии хотят создать орган для расследования коррупции времен Орбана

В Венгрии хотят создать орган для расследования коррупции времен Орбана

Правительство Венгрии внесло в парламент законопроект о создании нового антикоррупционного органа для расследования преступлений и возврата активов, которые, предположительно, были незаконно выведены во время правления бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

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