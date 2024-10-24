В Тюменской области сократилось число ландшафтных пожаров

Итоги пожароопасного сезона в Тюменской области в 2024 году подвел заместитель директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Горин на пресс-конференции, 24 октября сообщает «Тюменская линия».
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