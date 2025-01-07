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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тренер принял решение. С этим нужно смириться». Брэдли Бил вышел со скамейки запасных впервые за девять лет

Атакующий защитник «Финикса» Брэдли Бил набрал 25 очков в матче против «Филадельфии» (109:99), выйдя со скамейки запасных впервые за девять лет.

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