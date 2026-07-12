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Кристиан Хорнер: «Не скучаю по политике и прочему дерьму в «Ф-1»

Бывший руководитель « Ред Булл » Кристиан Хорнер рассказал об отношении к «Формуле-1» после года, проведенного вне паддока.

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