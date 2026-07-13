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Трамп анонсировал сильные удары по Ирану в ночь на 14 июля и на следующий день

Трамп анонсировал сильные удары по Ирану в ночь на 14 июля и на следующий день

Президент США Дональд Трамп заявил радиоведущему Хью Хьюуитту о новых атаках на Иран. Политик сообщил, что США намерены нанести "очень сильные удары" по Исламской Республике этой ночью и на следующий день.

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