Трамп анонсировал сильные удары по Ирану в ночь на 14 июля и на следующий день

Президент США Дональд Трамп заявил радиоведущему Хью Хьюуитту о новых атаках на Иран. Политик сообщил, что США намерены нанести "очень сильные удары" по Исламской Республике этой ночью и на следующий день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии