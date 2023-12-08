Морозы ударят по Уссурийску в выходные (интерактивная метеокарта)

На смену оттепели в Уссурийск придет заметное похолодание. В выходные на территорию края вторгнется гребень континентального антициклона, принеся морозы, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Примгидромет.
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