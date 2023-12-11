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Бывший директор «Чайки» заявил о раскаянии по делу о подкупе футбольных арбитров в России

Железнодорожный районный суд Воронежа 13 декабря вынесет приговор бывшему директору «Чайки» Олегу Баяну, который обвиняется в многочисленных эпизодах «оказания противоправного влияния» на футбольных судей, подкупе тренера и игроков команды соперника, сообщает РИА «Новости».

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