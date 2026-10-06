Задушил и ограбил: морпеха США подозревают в убийстве японки на Окинаве

Zuma/TASS Американского морского пехотинца Девина Джейкоба Балларда задержали на Окинаве по подозрению в убийстве и ограблении 39-летней японки Анны Яги.
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