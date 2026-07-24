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Газета.ру

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На Камчатке нашли комара, который в последний раз встречался век назад в Канаде

На Камчатке нашли комара, который в последний раз встречался век назад в Канаде

Ученые Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН и Дальневосточного федерального университета обнаружили на побережье Камчатки морского комара Thalassosmittia marina.

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