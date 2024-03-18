Следователи заинтересовались брошенными детьми на Народного Ополчения

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе проверки по факту обнаружения детей без присмотра на проспекте Народного Ополчения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии