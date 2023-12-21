Пользователи X по всему миру пожаловались на сбои в работе соцсети

Global Look Press/Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency Пользователи социальной сети X (бывшая Twitter) по всему миру пожаловались на масштабные сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные портала Downdetector.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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