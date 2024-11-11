Президент РФ подписал закон о наставничестве как о допработе

Работодатели по своему усмотрению будут доплачивать сотрудникам, которые помогают коллегам. Business FM спросила бизнес, как они относятся к доплатам за наставничество?С 1 марта сотрудники, помогающие коллегам, смогут рассчитывать на доплату.
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