Больше «Тугеллы»: в России стартуют продажи нового Geely Atlas

Как и «Тугелла», новый «Атлас» построен на «вольвовском» шасси CMA с задней многорычажной подвеской, но при этом новинка ощутимо просторнее: колесная база здесь почти на 8 см больше, чем у купеобразного кроссовера Geely.
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