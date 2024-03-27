Российские вертолеты обследовали районы посадки «Союза МС-24»

Специалисты поисково-спасательной группы на вертолетах Ми-8 авиационного объединения Воздушно-космических сил России обследовали основной и запасной районы посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-24» в Казахстане, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
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