25 июня по народному календарю отмечается день Петра Солнцеворота. Его еще называют Петр рыболов, Петр капустник.
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25 июня по народному календарю отмечается день Петра Солнцеворота. Его еще называют Петр рыболов, Петр капустник.