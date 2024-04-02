Батрынча: "Закупка газа по самым высоким ценам – либо  некомпетентность, либо злой умысел и коррупция"

Власти Молдовы, устранив фактически АО "Молдовагаз" от управления газовым сектором и обязав эту компанию покупать природный газ у "Энергокома", привели к закупкам голубого топлива по самым высоким ценам, что было либо некомпетентностью, либо злым умыслом и коррупцией, но навредило потребителям, которые имели самые высокие тарифы на газ в регионе.