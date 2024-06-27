Южнокорейские военные не признали последние испытания ракеты КНДР успешными

Южнокорейские военные не признают, что КНДР удалось успешно испытать ракету с разделяющимися боевыми частями, следует из заявления представителя Объединенного комитета начальников штабов (ОКШ) полковника Ли Сон Чжуна 27 июня, сообщает агентство Yonhap.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии