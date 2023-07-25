Daily Storm

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Минобороны: Шойгу поедет на праздник в КНДР

Минобороны: Шойгу поедет на праздник в КНДР

Визит министра в Северную Корею укрепит военные связи двух стран, подчеркнули в ведомствеРоссийская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику.

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