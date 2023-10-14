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Винисиус Жуниор: «Я не верю в мир без расистов, но они должны стать меньшинством»

Винисиус Жуниор: «Я не верю в мир без расистов, но они должны стать меньшинством»

– Страх должен, наконец, перейти на другую сторону? – В глубине души я даже не хочу передавать свой страх другим.

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