Экс-депутат АдГ высказалась о намерениях будущего канцлера ФРГ по Украине

Экс-депутат гамбурского ландтага от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен в беседе с РИА Новости предположила, что будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, вероятно, выполнит обещание о поставке на Украину ракет Taurus.
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