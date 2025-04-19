Экс-депутат АдГ высказалась о намерениях будущего канцлера ФРГ по Украине

Экс-депутат гамбурского ландтага от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен в беседе с РИА Новости предположила, что будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, вероятно, выполнит обещание о поставке на Украину ракет Taurus.